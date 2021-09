"La Camminata Rosa è stata speranza e rinascita. La nostra Silvana è un simbolo" Le parole della presidente dell'Amos Solofra, Maria Rosaria Ingenito

Continuano ad essere virali foto, post e video dedicati alla Settimana Camminata Rosa, che si è tenuata ad Avellino. Le donne delle Amdos e delle Amos riflettono sul senso di una manifestazione, che promuove la solidarietà e la cultura della prevenzione del cancro al seno.

"Speranza e rinascita questo è stata la 7 camminata rosa - racconta la presidente dell'Amos Solofra, Maria Rosaria Ingenito -. Non ci stancheremo mai di marciare e promuovere la cultura della prevenzione. Le nostre giornate di screening gratuiti sono il senso vero della rete solidale, che ruota intorno al nostro dottore, Carlo Iannace. Voglio salutare così questa settima edizione ricordando a tutti le parole della nostra grande amica, Silvana Ianuario presidente dell'Amdos Avellino, che ha aperto il corteo, tagliando il nastro di una marcia che ha confermato la forza di tutte le donne in lotta per la vita.

"Sono Silvana Ianuario. Non sono una guerriera. Forse una persona che il Signore ha scelto per mostrare come si può convivere con una malattia oncologica avanzata. Tanto meglio se si hanno tanti amici, una famiglia che ti ama e ti cura, un buon centro oncologico, obiettivi personali e sociali come la nostra bella Amdos. ..e tanta voglia di vivere come ho io". Ecco le tue parole Silvana sono il segno, la guida, l'insegnamento per tutte noi per andare sempre avanti nella lotta al cancro al seno, aiutando altre donne.