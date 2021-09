Covid, risalgono i contagi. 28 positivi in poche ore in Irpinia Il report dell'asl

Risalgono i contagi da covid in Irpinia. Allerta nei comuni per l'impennata di casi avvenuta in poche ore. Da lunedì via alle terze dosi, ma intanto si continua con gli Open Day per completare le seconde dosi e per immunizzare gli ultimi indecisi del vaccino. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 592 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 28 persone:

- 4, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 1, residente nel comune di Avella;

- 4, residenti nel comune di Avellino;

- 3, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Flumeri;

- 1, residente nel comune di Fontanarosa;

- 1, residente nel comune di Frigento;

- 1, residente nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 1, residente nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo all'Esca;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 3, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Torrioni.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.