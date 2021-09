Torna Campus Medico 3 S, visite mediche gratuite ad Avellino per la prevenzione Martedì la presentazione dell'evento con il presidente Enzo Alaia della commissione regionale sanità

Si terrà martedì 21 settembre, alle ore 11.00, presso il Centro Nuova Orbita di Mercogliano, la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 del Campus medico 3 S . Sarà presente anche il presidente della commissione regionale sanità Enzo Alaia alla presentazione di una manifestazione interamente dedicata alla salute. Oltre a illustrare il programma dell’evento, che ormai da diversi anni fa registrare in città un notevole numero di accessi a visite mediche specialistiche gratuite, l’incontro con gli organi d’informazione sarà anche un’occasione per presentare il libro “Il centravanti in giacca e cravatta” di Tommaso Mandato, organizzatore del Campus. Diverse le novità di questa nuova edizione: dalla sede in cui si svolgerà l’evento, che sarà appunto il Centro Orbita di Mercogliano, alla presenza fissa, all’interno dell’area parcheggio, del camper dell’Asl Avellino per le vaccinazioni anti-covid. Alla conferenza stampa parteciperanno i consiglieri regionali irpini, il manager dell’Asl dottoressa Maria Morgante e il presidente dell’Associazione medica “ Le Mani suoi cuori“ , Franco Russo, che collaborerà attivamente all’iniziativa, mettendo a disposizione medici di varie branche specialistiche.