Sicurezza delle cure dei pazienti, il Moscati si illumina di arancione Stanotte luci sull'ospedale nella giornata nazionale

Anche l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha aderito alla prima "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita" che si celebra oggi. Stasera la Città ospedaliera si è illuminata di arancione, il colore individuato per rappresentare simbolicamente che la sicurezza dei pazienti è una priorità di salute. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica informandola sugli sforzi quotidiani in campo sanitario volti a rafforzare la sicurezza dei pazienti, diritto fondamentale delle persone bisognose di cure. Ecco perché è necessario portare il tema all’attenzione di tutta la popolazione: i riflettori sono stati accesi oggi, per mantenere la sicurezza in luce tutto l’anno.