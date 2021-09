Green pass, 4 ingressi e nuove regole. Tucci: "Sia un anno tutto in presenza" Il Quinto Circolo e la ripartenza. La preside: che emozione la gioia dei bambini in classe

Un nuovo anno scolastico al tempo del covid, un anno che riparte forte dell’esperienza maturata e delle soluzioni messe in campo per fare lezione in tutta sicurezza. Il Quinto Circolo Palatucci riparte con la carica dei suoi 400 piccoli allievi. “Ci auguriamo sia un anno tutto in presenza, sereno e di grande formazione per i nostri piccoli allievi - spiega la preside della Palatucci Angela Tucci -. Lo scorso anno è stato scandito da molte polemiche, che hanno colpito direttamene la mia persona. Quest’anno spero non accada. Ora è tempo di ripartire sereni e felici dell’allentamento delle misure anti covid. Questo è quello che conta: la formazione, sicurezza e serenità dei nostri bambini. Mi sono emozionata nel vedere la carica dei piccoli al rientro. Abbiamo attivato tre ingressi e quattro percorsi. Ogni percorso è identificato da un diverso colore, che è stato assegnato a dei gruppi di classi. I più grandi il primo giorno sono andati avanti spediti, per i piccoli delle prime, al loro debutto, c’è stato solo qualche tentennamento, che hanno agilmente superato con l’aiuto degli operatori scolastici”. La scuola ai tempi del covid impone nuove regole, che assicurano la perfetta aerazione degli ambienti. “Ogni ora, come da protocollo, facciamo aerare le classi. Abbiamo sistemato in tutele aule, davanti ai bagni, all’ingresso distributori di gel ingienizzante. I nostri spazi si sono adeguati alla necessità di sicurezza, distanziamento. I nostri docenti ogni giorno esibiscono i gran pass come tute le persone che accedono alla scuola e gli altri lavoratori. Tutto sta filando liscio e ci auguriamo di continuare così. Quest’anno ci impone nuove regole e anche nuove sfide. La prima è quella di assicurare le lezioni in presenza. L’augurio che ho fatto nelle classi è quello di trascorrere un anno in serenità per poter tornare a vivere come prima”.