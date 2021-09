Fiume Sabato ancora pieno di schiuma, il solito criminale indisturbato Ennesima denuncia appello dei comitati: devastazione senza fine è ora di agire

Una schiuma densa, che non va via nemmeno dopo ore. Arrivano alla nostra attenzione le nuove immagini dello scempio che si continua a consumare nelle acque del Fiume Sabato. Il video realizzato dagli attivisti dei Comitati Salviamo la Valle del Sabato è stato realizzato poche ore fa, in un fine settimana segnato ancora una volta dallo sversamento illecito di qualche azienda senza scrupoli. Il luogo in cui si riversa la schiuma è smpre lo stesso, località Portellone, nel territorio comunale di Tufo, dove il Sabato forma una piccola cascata in un angolo naturale di estrema bellezza. E' ormai chiaro che c'è qualche imprenditoe che approfitta del fine settimana per scaricare nel corso d'acqua i reflui industriali senza essere visto. Un criminale che agisce indisturbato. Si tratta dell'ennesima denuncia, a cui purtroppo ancora non fa seguito nssun tipo di azione da parte di istituzioni e forze dell'odine. Da qui l'appello rinnovato dai comitati di cittadini affinchè si prosegue con maggiore determinazione per individuare i responsabili.