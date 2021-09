Avellino. Lotta al covid: domani vaccini davanti al liceo Marone L'iniziativa

Nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 - Scuola Sicura l’Asl ha promosso il tour dei Camper della Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, genitori e personale scolastico. Una unità mobile sarà presente domani 23 settembre 2021 ad Avellino in Via Morelli e Silvati, nell’area antistante il Liceo Virgilio Marone, per la somministrazione delle prime dosi a studenti, genitori e personale scolastico. Il camper dell’Asl sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 14.00, senza la necessità di prenotazione, per somministrare il vaccino Pfizer o Moderna a tutti i cittadini, anche non rientranti nelle categorie su indicate, a partire dai 12 anni. Si ricorda, inoltre, che i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori muniti di tessera sanitaria.