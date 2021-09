Viale Italia, abbattuti altri due platani malati L'intervento all'altezza della Caserma berardi

Continua l'agonia di viale Italia. In mattinata sono stati abbattuti altri due platani, affetti da cancro colorato. L'intervento è stato effettuato all'altezza della caserma Berardi. Lo scorso agosto era toccato a due esemplari posizionati all'incrocio con via De Concilj. In quell'occasione l'assessore all'Ambiente Giuseppe Negrone preannunciò che ci sarebbero stati altri abbattimenti e non mancò di polemizzare con la Regione Campania. "Il viale lo salveremo noi. - le sue parole - Abbiamo stanziato un milione di euro per riqualificarlo e rispetteremo gli impegni. Rispetto ai platani attesi la Regione non ci ha mai dato niente, nonostante le nostre richieste".