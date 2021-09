No vax, 3 infermieri a casa e senza stipendio. Sellitto: Nessun medico sospeso Morgante (Asl): Nessun ritardo, seguita la procedura. Pizzuti (Moscati): prima delibera sull'albo

A casa e senza stipendio. Sono tre i sanitari no vax, tra Asl di Avellino e Moscati, che sono stati sospesi dall'incarico e senza retribuzione fino a dicembre perchè non vaccinati contro il contagio da covid. Ecco i primi numeri ufficiali delle procedure imposte dal decreto ministeriale per quanti impegnati tra ospedali e aziende sanitarie pubbliche, ma non ancora sottoposti al vaccino. Tre delibere per altrettanti infermieri in forze tra Pronto Soccorso di Contrada Amoretta e Asl finiti nel mirino dei controlli per far fronte all'emergenza coronavirus. Numeri destinati a crescere al Moscati, dove lavorano numerosi operatori sanitari iscritti in aziende sanitarie di altre province campane. "Abbiamo seguito la procedura - spiega la dottoressa Maria Morgante -. Non abbiamo perso tempo, ma seguito ogni corretto passaggio del decreto ministeriale. Per ora si tratta di due operatori sanitari che sono stati sospesi dal servizio senza stipendio fino a dicembre, ma potrebbero arrivare anche altri provvedimenti. Le verifiche sono in corso e ci sono stati anche sanitari che su sollecito diretto dell'Asl e del Moscati negli scorsi giorni e settimane hanno provveduto a vaccinarsi". Sull'albo pretorio del Moscati è stata pubblicata la delibera sul caso dell'infermiera non vaccinata in forze al pronto soccorso. “Abbiamo come da procedura pubblicato il provvedimento sul nostro albo pretorio – spiega il manager Renato Pizzuti -. Abbiamo trasmesso altri nominativi alle varie aziende sanitarie e aspettiamo eventuali notifiche. Ora tocca alle aziende trasmetterci eventuali nuovi provvedimenti per altri sanitari non vaccinati”. In questa prima tranche di controlli, intanto, non ci sono medici tra i sospesi dal servizio. Lo conferma il presidente dell'Ordine dei Medici il dottore Francesco Sellitto: "Non ci sono medici e di questo sono orgoglioso - dice il presidente dell'ordine dei Medici Sellitto -. Vaccinarsi è un dovere per quanti lavorano a contatto con i malati che curano".