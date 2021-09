Avellino. Più tutela al clima: il corteo sfila per la città Studenti e altre associazioni hanno partecipato all'assemblea pubblica

Un corteo partito da via Colombo fino ad arrivare in piazza Libertà composto da studenti, Legambiente, Friday for Future e altre associazioni. Un'assemblea pubblica per parlare di emergenza climatica e di ambiente anche ad Avellino.

Il corteo si è svolto nel rispetto delle regole anrti covid e disciplinato dalle forze di polizia. Ha attraversato il corso fino ad arrivare in piazza dove i giovani hanno lanciato un appello al sindaco Gianluca Festa per aprire un dibattito su alcuni punti.

«Ad avellino non è presente una consulta ambientale né tantomeno un settore verde all’interno dell'amministrazione comunale, per confrontarsi con esperti e associazioni sulle tematiche che riguardano l'ambiente. Gli ultimi due rapporti “Malaria” di Legambiente ci hanno visiti classificati prima come 8° e poi come 3° fra le città più inquinate d'Italia, dati terrificanti che ci permettono di urlare che ad Avellino si respira aria inquinata. Anche i problemi legati ai combustibili fossili e alla transizione energetica riguardano il nostro territorio, al pari dei problemi legati all'accanimento edilizio, alla presenza di numerosissimi edifici abbandonati e al problema della plastica monouso. Infine anche le scuole del territorio dovrebbero essere più attente all'ambiente attraverso degli accorgimenti di carattere pratico e attraverso una formazione degli studenti sulle questioni ambientali che sia fatta da esperti e che affronti tutti gli aspetti della crisi climatica».