Pendolari a terra e studenti ammassati nel pullman dopo la manifestazione Venerdì nero sul fronte trasporti in Irpinia

Lavoratori pendolari rimasti a terra senza alcuna possibilità di salire sull'autobus delle 14.15 che da Avellino porta ad Ariano Irpino. Al loro posto decine di studenti al termine della mattinata di sciopero che si sono letteralmente fiondati nel mezzo, ammassandosi tra loro, in barba ad ogni norma contro il Covid-19. Sul posto è intervenuta anche la polizia. L'indignazione di chi si è visto costretto a non poter usufruire del bus: "E' vergognoso, un pullman strapieno, come se il Covid, non esistesse più. E noi qui ad attendere un mezzo sostitutivo che non sappiamo quando arriverà. Nessuno ha saputo darti una spiegazione. Disinteresse totale. Stamane per lo sciopero sono state messe a disposizione più corse. E al ritorno il caos totale. Non bastava già viaggiare in condizioni estreme ogni giorno. Eppure l'abbonamento lo paghiamo puntualmente. Ci auguriamo che simili episodi non accadano più e che la direzione Air possa prendere provvedimenti su quanto accaduto."