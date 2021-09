Avellino. Stop al centro storico pedonale. Si lavora ad un nuova Ztl Ultimo week end di chiusura alle auto. In futuro ci sarà nuovo provvedimento

Stop al centro storico pedonale. Ultimo fine settimana di tavoli tra vicoli e strade, dopo una estate di nuove regole ai tempi del coronavirus, che ha imposto la scelta di zone pedonali spinte e via libera a sistemazioni di allestimento agli esterni per i locali della movida. Dopo quattro mesi per un provvedimento che ha diviso la pubblica opinione, tra favorevoli e non al centro storico da vivere a piedi, il vicesidanco e assessore al commercio e turismo Laura Nargi conferma lo stop al provvedimento che non sarà rinnovato, almeno per ora. “Ma stiamo lavorando – precisa Nargi – ad una riorganizzazione dei servizi e del piano mobilità che renderà permanente, in una seconda fase, la chiusura serale al traffico”. L'ordinanza, è dato certo, ha consentito ai proprietari e gestori dei locali di poter lavorare e incentivare gli incassi, anche grazie alla concessione gratuita del suolo pubblico. Ora si punta a lavorare su un nuovo piano che consenta parcheggi e flusso del traffico, con tanto di varchi da attivare ad orari concertati. Dunque tornerà la ztl serale, ma non a breve e comunque con nuove regole, più organiche e utili per residenti e commercianti.