Quinto Circolo, classi in quarantena. Tucci in pensione: arriva nuovo dirigente Tre le classi in isolamento per i contagi da Covid accertati in una terza e una quinta elementare

Covid e scuola, alunni positivi alla Palatucci di Via Scandone ad Avellino e sono tre le classi che finiscono in quarantena cautelare. Due classi di una terza e una quinta del plesso Quinto Circolo dovrano aspettare un nuovo ciclo di tamponi per la prossima settimana per tornare a seguire le lezioni in presenza. La decisione riguarda anche il corpo docente delle classi interessate dal contagio da coronavirus. La dirigenza farà sanificare tutti gli ambienti dell'istituto e domani si torna in classe, seguendo i percorsi differenziati e osservando tutta la procedura anti contagio da covid. I piccini che frequentano le classi in cui si è registrato il contagio, intanto ,studieranno da casa in dad.

Intanto la preside Angela Tucci lascia. Per lei è stato disposto il pensionamento anticipato per motivi di salute. La dottoressa Tucci ha deciso di salutare docenti, alunni e personale con una lettera aperta. "Mi è stato comunicato da pochi giorni il pensionamento anticipato. Nonostante il dispiacere nel ricevere questa notizia, ho subito informato la dottoressa Rosa Grano che ha provveduto ad avviare le necessarie procedure per nominare il nuovo dirigente scolastico per Il Quinto Circolo di Avellino. In questi giorni abbiamo fatto un gran lavoro per consentire le lezioni in presenza in sicurezza. Tutti i plessi hanno avuto le assegnazioni provvisorie dei docenti con i quadri orari per un tempo scuola di trenta ore. Sono stati assegnati anche tutti i docenti di sostegno. Tra pochissimi giorni arriverà il nuovo dirigente, ma frattanto la scuola funzionerà regolarmente, perchè quanto necessario ès tato perfettamente predisposto. Ringrazio tutto il personale i docenti le famiglie e i miei piccoli alunni. A tutti auguro - conclude Tucci - un sereno anno scolastico, il ritorno ad una vita regolare definitivamente fuori dalla pandemia che ha colpito tutti in questo anno e mezzo di vita".