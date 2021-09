San Michele Arcangelo, la polizia festeggia il santo patrono La cerimonia religiosa officiata dal vescovo Aiello presso la chiesa del Rosario di Avellino

Mercoldì, 29 settembre, alle ore 10,30, presso la Chiesa del Rosario di Corso Vittorio Emanuele, il vescovo di Avellino Arturo Aiello officerà il rito religioso in occasione della celebrazione del santo Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo.

All’evento che rappresenta un importante appuntamento, nonché un momento di unione per tutto il personale della Polizia di Stato, in servizio ed in congedo, presenzieranno le massime autorità civili, militari della Provincia di Avellino, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato ed i familiari delle vittime del dovere.

La manifestazione, inoltre, sarà caratterizzata dalla presenza di alcuni elementi della corale del Duomo che contribuirà, attraverso l’esecuzione di brani e canti liturgici, a rendere ancor più suggestivo l’evento.

La celebrazione, anche quest’anno, sarà improntata ai massimi criteri di garanzia e sicurezza, nel rispetto delle attuali norme di contenimento dal contagio, ma ciò non di meno sarà ancora più significativa e sentita da tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato.