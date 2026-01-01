Marco, ultimo nato del 2025: fiocco azzurro e gioia al Malzoni Hospital Il piccolo tra gli ultimi nati dello scorso anno in Irpinia

Si chiama Marco l'ultimo nato del 2025 al Malzoni Research Hospital di Avellino. Marco, capelli biondi e occhi grandi è un bambino bellissimo. Mamma Maria Clelia Pisaniello e papà Luca Frisetti hanno festeggiato una fine dell'anno con il regalo pià bello: la vita, l'arrivo del loro piccolo straordinario tesoro. "E' un bimbo bellissimo e soprattutto buonissimo. Come il suo papà Luca sarà certamente un mini lupetto, un tifoso dell'Avellino . Marco è lungo 50 centimetri pesa tre chili e 480 grammi ed è la fotocopia del suo papà - racconta la mamma -. Diventare genitore è il dono più grande che vita può riservare ad un essere umano, Siamo immensamente felici e ancora stiamo realizzando l'incredibile e meravigliosa rivoluzione arrivata nelle nostre vite. Voglio rivolgere un grazie sincero al dottore Picariello e a tutto lo staff del Malzoni Hospital, che sono stati per me angeli custodi prima durante e dopo il parto". "E' un bellissimo maschietto, mamma e bimbo stanno benissimo - racconta il dottore Picariello -. E' nato con un parto cesareo. La dilatazione era troppo ridotta e abbiamo deciso di procedere in sicurezza con un parto cesareo".

Il dottore Picariello: generare è il dono più grande

Il piccolo Marco è nato ieri pomeriggio alle 18.50 Malzoni Research Hospital grazie al Dottore Antonio Picariello e alla equipè di Sala parto. Grande attesa, dunque, per il primo nato in Irpinia del 2026. Sono ancora vuote le sale parto dell'ospedale Moscati di Avellino, dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino e del Malzoni Hospital, ma il 2025 si è chiuso con l'arrivo del piccolo Marco Frisetti nella struttura di Viale Italia. Il dottore Picariello riflette sulla denatalità che avanza anche in provincia di Avellino. Credo che le giovani coppie debbano, con rinnovata serenità e fiducia, dare alla luce nuove vite, senza cedere a paura e insicurezza. Per esperienza personale, sono padre di 4 figli, posso dire che dare vita, generare futuro è uno dei doni più preziosi che si possa avere nella vita. Fare figli è una straordinaria opportunità e sostegno per vivere con maggiore motivazione e forza".

4 fiocchi rosa nelle prime ore del 2026 in Campania

La cicogna, intanto, in Campania arriva carica di fiocchi rosa. E' Caterina la prima nata del 2026, venuta al mondo un minuto dopo la mezzanotte, all'ospedale San Pio di Benevento. La piccola pesa 2,785 chilogrammi e la sua famiglia è originaria di Mirabella Eclano. Isabel è nata poco dopo la mezzanotte pesa 3,160 kg ed è la prima nata nel napoletano presso il punto nascita dell'ospedale di Vico Equense. Poco dopo, alle 6.30, al “Ruggi” di Salerno, è arrivata Rachele, 2 chili e 430 grammi, figlia di una coppia di San Severino di Centola. Meriem è venuta alla luce alle 6.50 a Battipaglia, con un peso di 3 chili e 400 grammi. Figlia di genitori migranti arabi residenti in città. Quattro nascite, storie diverse, un unico messaggio: il nuovo anno anche in Campania comincia all’insegna della vita, della speranza e di una comunità sempre più plurale.