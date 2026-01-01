Serluca è assessore regionale: "Grazie Presidente, pronta a lavorare" Le prime dichiarazioni del nuovo assessore della Giunta Fico

"Grazie di cuore al sindaco Mastella per le parole di stima e al presidente Fico per la fiducia. Affronto questo nuovo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio, consapevole dell’importanza strategica dell’Agricoltura per le nostre comunità e per le aree interne. Continuerò a lavorare con impegno, serietà e ascolto, facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi anni al servizio di Benevento". Così Maria Carmela Serluca in un post sui social nelle scorse ore ha commentato la sua nomina ad assessore della Giunta Fico con delega all'Agricoltura.