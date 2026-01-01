Buon compleanno Osservatorio di Montevergine, 142 anni di storia e bellezza Oggi l'importante anniversario

Oggi, 01 gennaio 2026, l’Osservatorio meteorologico di Montevergine compie 142 anni di vita.

"Il tempo scorre inesorabilmente e con esso si accresce gradualmente l’inestimabile patrimonio di misure meteorologiche di cui è custode questa storica specola benedettina - si legge sui social-.

Chi segue le attività della nostra Associazione, sa bene che il nostro principale obiettivo - tutt’altro che banale e scontato - è quello di tenere in vita l’Osservatorio e garantire la piena efficienza ed operatività della strumentazione in esercizio, provando, nei limiti delle risorse (economiche e di tempo) disponibili, a fare ogni tanto un piccolo passo in avanti per accrescere ulteriormente la rilevanza e la centralità delle attività scientifiche svolte a Montevergine e sul Partenio sul fronte meteorologico.Ed a questo proposito, c’è un’importante novità in vista, che speriamo di poter ufficializzare e condividere nel corso di questo mese di gennaio."