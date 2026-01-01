Strade sicure nella notte di capodanno ad Ariano: il piano ha funzionato Attenzione primaria rivolta alle zone più sensibili a partire dal pronto soccorso

Temperature al di sotto dello zero con presenza di ghiaccio nell'ultima notte dell'anno e strade rese sicure in città grazie all'impegno degli operai comunali.

La macchina dell'ente è entrata in azione disponendo la salatura delle strade. Attenzione primaria rivolta alle zone più sensibili a partire dal pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi e i punti critici già noti. Il personale coordinato dall'area tecnica ha effettuato il rifornimanto di sale dal piazzale deposito Air di piano di zona.

Attenzione, fa sapere il sindaco Enrico Franza, che proseguirà anche nelle prossime ore al fine di garantire la sicurezza ad automobilisti e pedoni lingo le strade.

"Vi invitiamo a prestare particolare attenzione alla formazione di ghiaccio, soprattutto nelle zone ombreggiate e nei punti meno esposti al sole".