Lavori al viadotto Montechiuppo, riapre il cantiere sull'Ofantina a Manocalzati Senso unico alternato con semaforo fino al 31 dicembre

Riprendono - nei tempi precedentemente comunicati da Anas - gli interventi di manutenzione programmata sul viadotto ‘Montechiuppo’ situato lungo la SS7 “Appia” itinerario ‘Ofantina’, nel territorio comunale di Manocalzati (AV); i lavori sono stati consegnati quest’oggi all’impresa affidataria e le attività su strada verranno avviate nel corso di questa settimana. I lavori erano stati sospesi nel giugno scorso, con la risoluzione del contatto d’appalto in danno all’Associazione Temporanea d’Imprese precedentemente affidataria per grave ritardo e grave inadempimento. Sin nell'immediato quindi - nel rispetto delle tempistiche tecniche e di Legge - Anas si era attivata per il riavvio dei lavori mediante Accordo Quadro, allo scopo di concretizzare la ripartenza dei lavori entro il mese di settembre, rispettando così l'impegno preso con gli Enti Locali ed il Territorio. Durante l'esodo estivo - nell'impossibilità dovuta a ragioni tecniche di smobilitare il cantiere, che prevedeva il senso unico alternato - Anas ha messo in campo con successo una serie di misure volte ad agevolare gli spostamenti (in particolare, apposizione di segnaletica integrativa lungo percorsi alternativi consigliati e presidi del personale di sorveglianza), precedentemente concordate durante un COV presso la Prefettura di Avellino.

L'intervento - del valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro - consiste, principalmente, nel rifacimento del cordolo mediante l’installazione di nuove barriere di sicurezza, nel risanamento corticale dei pulvini, spalle, intradosso dell'impalcato e parti di pile, nel rifacimento dei giunti di dilatazione e della pavimentazione con relativa segnaletica. Allo stato attuale è attivo il senso unico alternato, regolato da semaforo, in corrispondenza del km 309,488; tale provvedimento sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021, quando è previsto il completamento delle lavorazioni principali sull'impalcato. I lavori - i cui i tempi di esecuzione complessivi sono stimati in 150 giorni - proseguiranno poi nella parte sottostante del viadotto, senza arrecare particolari disagi alla circolazione.