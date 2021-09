Vaccini a donne incinte e in allattamento: boom di adesioni al Moscati Inoculate 36 dosi. Struzziero: tutte felici di fare il vaccino e serene

Sono stati un successo i due open day vaccinali organizzati dall’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino riservati alle donne incinte e in allattamento. Nel polo vaccinale della Città ospedaliera sono state somministrate, tra ieri e oggi, 36 prime dosi di Pfizer BioNTech; prima e dopo l’inoculazione, alle donne in stato di gravidanza è stato effettuato un esame ecografico di controllo da parte di un ginecologo dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, mentre le donne in allattamento sono state tenute in osservazione per venti minuti dopo la somministrazione del vaccino. In queste ore, stanno giungendo numerose richieste di adesione alla campagna vaccinale del Moscati da parte di altre donne in dolce attesa o che hanno partorito da poco; pertanto, l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia e la Medicina Preventiva stanno lavorando per riproporre l’iniziativa nei prossimi giorni.

Proseguono, frattanto, anche le somministrazioni delle dosi addizionali ai pazienti fragili in cura presso l’Azienda ospedaliera Moscati. Da lunedì scorso a oggi sono stati 105 i soggetti che hanno ricevuto la dose aggiuntiva di vaccino.