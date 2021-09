Nuovo piano trasporti, fermata allo stadio solo da settimana prossima Stamattina altra riunione tra Prefettura, Air, Comune e Provveditorato

Partirà settimana prossima il nuovo piano trasporti ad Avellino legato alla ripresa delle attività scolastiche. Serve tempo all'air per metter su un adeguata campagna di comunicazione per studenti e famiglie e organizzare le navette anti-ingorghi che partiranno dal piazzale dello stadio verso i campus scolastici di Tuoro Cappuccini e Via Morelli e Silvati.

Questa settimana si andrà avanti ancora con la fermata a piazza Kennedy dove dopo il caos e gli assembramenti dei primi giorni, personale dell'Air e volontari della Protezione civile provano, non senza difficoltà, a regolamentare il traffico dei bus e il flusso dei ragazzi.

Proprio i ragazzi si sentono penalizzati da questa situazione. “spesso – ci raccontano – siamo noi per primi che all'ora di punta non troviamo posti a sedere sui bus. Qui ci verificano troppi assembramenti, è vero, la soluzione allo stadio è sicuramente migliore.

Ma intanto il piano concordato dall'amministrazione comunale con l'azienda di trasporti, Prefettura e Provveditorato scolastico continua a suscitare polemiche. Il primo cittadino l'ha spuntata sulla proposta di decongestionare il traffico di via Circumvallazione e via Tedesco spostandolo sulla Bonatti e prevedendo una fermata nel piazzale dello stadio.

Per il consigliere di opposizione Dino Preziosi manca ancora un serio e strutturato piano mobilità in città. Quello che ha proposto Festa, con il passaggio sulla Bonatti e la fermata a Piazzale degli Irpini non è altro che ciò che proponevo io nel 2013 in campagna elettorale. “E' stato assurdo all'epoca delocalizzare il terminal bus da piazza Kennedy allo stadio e poi oggi assistere a caos e assembramenti in quello stesso luogo. Roba pazzesca. La verità è che mai come oggi, in epoca di Covid, bisognava concentrare tutto in un unico posto e non spacchettare terminal e fermate con il solo rischio di creare ingorghi e assembramenti”.