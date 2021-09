Psicoanalisi, ai confini della malattia mentale: il convegno ad Avellino L'evento, alla presenza dei massimi esperti, sabato nella sede di Confidustria

I nodi in psicoanalisi, ai confini della malattia mentale: lo spettro perverso. Questo il tema che verrà affrontato in un incontro che si terrà sabato prossimo, dalle 9 alle 13, presso la Sala convegni di Confidustria di Avellino. A confronto i massimi esperti. A moderare il dibattito ci sarà Paolo Cotrufo, psicoanalista e segretario scientifico Cnp. Interverranno, la dottoressa Loredana Micati, il direttore Dsm di Avellino, Pietro Bianco, la psicanalista Mirella Galeota, le dottoresse Roberta Iansiti e Ornella Moschella. L’evento è a numero limitato per un massimo di 35 persone, mentre via zoom per 100 persone.