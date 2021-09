Piano di zona nel caos, Festa: "I cittadini sanno di chi è la colpa" Oggi è andata deserta la seduta ma il sindaco difende il suo operato

Piano di Zona, Pronto Soccorso di Solofra e opere pubbliche. Su questo è stata incentrata la diretta social di stasera del sindaco Gianluca Festa.

“Sul Piano di Zona siamo di fronte a una vicenda tragicomica - ha dichiarato - La Regione ha contestato una firma e provano a trovare il pelo nell’uovo su ogni minuzia. Noi siamo convinti della bontà del nostro lavoro. Stamattina dovevamo approvare il regolamento e, nonostante fosse presente il 52% delle quote, l’assemblea è andata deserta. Oggi c’era il 64% dei delegati e non abbiamo potuto portare a termine la seduta per colpa della minoranza. Mancavano San Martino, Montefredane, Prata, Capriglia. Ad Avellino non mancheranno mai i servizi ma i residenti di questi comuni, se vogliono prendersela con qualcuno, sapranno con chi farlo, se ne ricorderanno".

Poi Festa ha parlato del Pronto soccorso di Solofra. “Ci siamo costituiti in giudizio tenendo conto che la chiusura di Solofra aggraverebbe ulteriormente la situazione del Moscati. Speriamo di riuscire a vincere questa battaglia”.

Chiusura su Tunnel e verde pubblico. “Abbiamo ereditato un numero esagerato di incompiute e, un po' alla volta, le consegneremo tutte. Per altre problematiche, come il verde pubblico o il rifacimento delle strade, purtroppo, non abbiamo più soldi. Le casse del comune sono queste”.