Covid, positivi due bimbi ad Avella, il più piccolo ha 1 anno Sempre più bimbi positivi. L'esperto: si al vaccino ai più piccoli, ma prima certezze

Il covid avanza in Irpinia e si abbassa l'età media dei contagiati. Altri due i bimbi positivi al coronavirus. Dopo il caso dei piccoli di Atripalda, risultati positivi al coronavirus con tutta la famiglia di domenica, ora spuntano altri due casi: si tratta di due piccoli di Avella di 12 mesi e cinque anni. La comunità è già da giorni alle prese con un focolaio di contagi innescatosi ad una festa di matrimonio, nel napoletano. Supera le trenta unità il numero complessivo dei casi in paese. In tutto oggi in Irpinia l'azienda sanitaria ha verificato la presenza di 9 nuovi casi accertati nel solo comune guidato da Domenico Biancardi. A livello provinciale altri casi, uno per comune, ad Ariano Irpino, Atripalda, Avella, Cesinali, Santa Lucia di Serino.Dal canto suo il primario del reparto del reparto di Pediatria del San Giuseppe Moscati, Antonio Vitale, predica cautela e invita tutti vaccinarsi. “Risulta fondamentale che ci vacciniamo tutti – spiega Vitale -, lo dico sempre ai genitori che solo così possono fornire un ambiente il più sicuro possibile ai loro piccoli. Senza contare che presto si potrà procedere con i vaccini ai più piccoli, sotto i 12 anni. Dobbiamo solo attendere il completamento della sperimentazione e degli studi, senza contare che i bambini sono tanto immunocompetenti che risponderanno sicuramente bene al vaccino”.