"Oggi avresti compiuto 60 anni. Ciao Mimì fratello mio, Avellino ti ama ancora" Il ricordo del dottore Gennaro Bellizzi di suo fratello. 17 anni fa la scomparsa

Avrebbe compiuto sessanta anni oggi, Mimmo Bellizzi, storico giocatore della Felice Scandone. A 17 anni dalla sua improvvisa scomparsa il dottore Gennaro Bellizzi ricorda il suo adorato fratello, l’uomo, il politico, l’avellinese innamorato di Avellino. "Immaginarti come avresti potuto essere oggi a sessanta anni - ricorda il dottore Bellizzi -, magari un pò canuto, mi risulta difficile. Magari saresti divenuto un amministratore e un politico importante come ti stavi avviando a fare, quando Sorella Morte ti raggiunse diciassette anni orsono: o forse, più semplicemente avresti dato un calcio a tutto, per occuparti della tua famiglia, in particolare di Francesca e Alessandra, che erano il tuo scopo vero! So che ci saremmo stati vicini, come sempre, e ci saremmo aiutati e sostenuti, come sempre è accaduto, nella difficoltà , che avremmo continuato a telefonarci sette-otto volte al giorno solo per chiederci "Novità ?"; così come avremmo gioito e scherzato insieme, prendendoci per i fondelli la domenica a pranzo, o ci saremmo incazzati e presi a male parole, nel parlare di politica, come sempre facevamo, pur condividendo gli stessi ideali: unìabilità unica la nostra! Il mio pensiero , i miei sogni, tante volte ti inseguono! Il ricordo che mi resta è il tuo sorriso, la tua scanzonatezza, il tuo rigore morale, la tua passione per la nostra terra, per Avellino in particolare, la tua tenacia di quando giocavi, il tuo amore per tutti noi: questo nessuno me lo potrà rubare ! Un giorno ci rivedremo e ci riabbracceremo di persona, per riprendere a far casino insieme: ciao Mimì, fratello mio incancellabile!".