Contrada. Onore al merito dei medici coraggiosi. Encomi per Corbo e Conte De Santis: sono stati veri medici vicini al popolo

Onore al merito dei medici coraggiosi, in prima linea nella guerra al covid. Più linee di battaglia per i sanitari, che in questi quasi due anni hanno fronteggiato il virus negli ospedali ma anche nelle case. E la piccola Comunità di Contrada, in provincia di Avellino, ha voluto salutare e celebrare con un encomio due medici speciali. "Nella seduta straordinaria di Consiglio Comunale di Contrada è stata conferita la cittadinanza onoraria al milite ignoto in occasione del centenario della traslazione della salma all'altare della Patria (4.11.1921 - 4.11.2021). Un atto simbolico ma di profonda riconoscenza a quanti, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria, di uguaglianza e di unità. In questo modo è possibile restituire la giusta importanza ad una parte della nostra storia che ha consentito a noi di vivere in un paese unito, libero e democratico.

Nello stesso consiglio comunale soni stati consegnati due encomi solenni ai dottori Giuseppe Conte e Gennaro Corbo: due medici straordinari che mi hanno sostenuto nella difficile lotta contro il COVID consentendomi di prendere le più giuste decisioni sempre nell'interesse della Comunità Contradese. La loro presenza costante, la loro disponibilità sono il segno di una spiccata professionalità e di un alto senso morale nello svolgimento della professione di medico. Questo riconoscimento non allevia le tante vite spezzate dal virus né il dolore dei congiunti, ma ho voluto che fosse pubblico e conosciuto dai Contradesi perché quando ricorderanno il 2020 potranno ricordare anche l'aiuto, la bontà e il coraggio di questi due straordinari professionisti".