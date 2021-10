Covid, 10 contagi: 4 a Bagnoli. Sindaco positivo, comune chiuso Torella Lombardi Comune chiuso e sanificato. Delli Gatti: negativi ai test tutti gli amministratori

Sindaco positivo, comune chiuso. Allerta covid in Alta Irpinia, dove il sindaco di Torella Lombardi è risultato positivo al virus. Mentre sono 4 i nuovi casi a Bagnoli Irpino. Domattina il primo cittadino di Torella Lombardi, Amado Delli Gatti, avrà il risultato del tampone molecolare. Stamane l’esito del test rapido eseguito stamattina, ha dato esito positivo e in via cautelare si è isolato in casa con i suoi familiari. Il comune è stato chiuso e tutti i dipendenti e amministratori del Palazzo sono risultati negativi ai test rapidi processati in un centro di Lioni. Il Comune è stato sanificato. Intanto sul fronte dei contagi sono altri dieci i casi di covid in Irpinia su 232 tamponi processati, di cui 4 a Bagnoli Irpino, 1 ad Atripalda, 2 ad Avella, 2 ad Avellino, 1 residente nel comune di Mercogliano. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Continua l’attività dei Centri Vaccinali anche in modalità open day. Domani e mercoledì 14 ottobre, i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde e terze dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi. Nella giornata di domani saranno attivi i Centri Vaccinali di Ariano Irpino (Palazzetto dello Sport e Vita), Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Lioni, Montella, Montemarano, Mugnano del Cardinale, Sant’Angelo dei Lombardi, Solofra. Nella giornata di mercoledì 13 ottobre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Ariano Irpino (Vita), Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Lioni, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Montella, Montemarano, Sant’Angelo dei Lombardi, Solofra. Il caso dei sanitari non vaccinati, intanto, tiene alta l’attenzione in provincia. Sul caso dei due medici non immunizzati al Moscati c’è stata una importante svolta, comunicata dal presidente dell’ordine dei Medici di Avellino, Francesco Sellitto. “I medici, è bene precisare, non sono no vax, ma hanno informato il consiglio delle motivazioni per le quali non si erano ancora sottoposti al vaccino. Si tratta di due dottoresse, una delle quali questa mattina si è sottoposta al vaccino. Per la seconda ci sono personali ragioni mediche, dovute al suo stato di salute, che hanno motivato la sua scelta. Ci riuniremo stasera in consiglio e discuteremo accuratamente di entrambi i casi”.