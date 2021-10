Prima neve in Irpinia. Fiocchi bianchi sul Laceno, incanto sul Raiamagra Rarissima nevicata d'ottobre in vetta

"La prima neve della stagione 2021/2022 è arrivata! Si tratta di una rara nevicata d'Ottobre". Il post della pagina Laceno.net, corredato dalle foto, sta rapidamente facendo il giro dei social e presenta l'arrivo e debutto anticipato della dama bianca in alta Irpinia. "Anche se poca, leggera ed effimera è la prima neve di questa stagione - spiegano -..E come ogni anno amiamo mostrarvela come augurio e come speranza per un futuro migliore di questa splendida località". Le foto sono state scattate in vetta del Monte Raiamagra e postate dalla pagina Facebook di Laceno.net. Il post sta rapidamente diventando virale, come gli scatti che raccontano la speciale suggestione di fiocchi candidi che si sono adagiati su foglie e sottobosco dai chiari colori autunnali. Complici le temperature in rapida discesa arrivano dunque le prime nevicate. Domenica la prima neve in Campania, con una copiosa precipitazione avvenuta nel Sannio precisamente sul Matese a Bocca della Selva .