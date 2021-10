Dogana, Festa non si scompone: "Avanti con Fuksas" I rischi paventati dalla Regione di perdere i fondi non turbano il primo cittadino

“Sulla Dogana andiamo avanti sereni con l'incarico a Fuksas e aspettiamo fiduciosi il parere dell'Anac, la Regione sta soltanto temporeggiando ”.

Il sindaco Gianluca Festa non si scompone di fronte alle dichiarazioni del responsabile della Cabina di Regia regionale per i finanziamenti dell’Asse 10, Giulio Mastracchio, che in una missiva dice di non poter soddisfare alcuna richiesta di assenso su scelte di attuazione che sono di esclusiva competenza del Responsabile unico del Procedimento, avvertendo anche sul rischio concreto per il Comune di perdere i fondi pics sull'edificio di Piazza Amendola.

E anche sull'indagine della Corte dei Conti che ha messo nel mirino la gestione dello stadio Partenio con relativi canoni non pagati dalle società sportive nel corso degli ultimi anni Festa si dice tranquillo.

“Altro che poca trasparenza, l'opposizione è in overbooking da documentazione considerando che queste indagini nascono tutte dai loro esposti. Anche qui siamo sereni, tra l'altro si tratta di roba vecchia sulla quale abbiamo già in parte fornito i chiarimenti richiesti”.