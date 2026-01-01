Scuole a rischio soppressione, Zecchino in difesa di due storici istituti irpini A rischio soppressione due scuole storiche di Ariano Irpino, appello del consigliere di FdI

Il consigliere regionale Ettore Zecchino (FDI) in campo sul tema del dimensionamento scolastico relativo ad alcune scuole di Ariano Irpino.

Nel corso degli ultimi giorni, il consigliere Zecchino ha portato avanti un articolato confronto con gli uffici regionali in merito al rischio di soppressione dell'autonomia scolastica di due storici istituti arianesi, realizzando una concreta e fruttuosa interlocuzione, in attesa di un contatto diretto con il neo assessore regionale alla Scuola e alle Politiche Sociali Andrea Morniroli.

“Comprendo – dichiara Zecchino - la coincidenza di questi giorni con le festività di Capodanno, ma non possiamo consentirci distrazioni. Chiedo, quindi, immediatamente, un incontro all'assessore, pur nominato appena ieri, e al quale formulo i miei più sentiti auguri di buon lavoro, per impegnarlo all'ascolto delle proposte degli operatori del territorio. Un confronto che potrà portare, nel pieno rispetto della normativa, a soluzioni più ragionevoli e condivise”.

L'appello, secondo Zecchino, ricalca in pieno la notevole apertura fatta dal presidente Fico in consiglio regionale, nella direzione di una piena collaborazione istituzionale, per affrontare con consapevolezza i tanti problemi che affliggono le aree interne della Campania. “Tra i più urgenti - sottolinea infine Zecchino – non può non essere annoverato il diritto allo studio, alla base della crescita sociale e culturale di ogni comunità”.