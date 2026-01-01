Avellino, incendio in un'abitazione in via Carmine: a provocarlo un petardo Le fiamme si sono propagate sul balcone al secondo piano dello stabile di via Carmine

di Paola Iandolo

Momenti di paura ad Avellino, dove un incendio ha interessato un’abitazione situata in via Carmine, tra via Nappi e Piazza del Popolo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state causate con molta probabilità dall’esplosione di un petardo. Il rogo ha interessato il balcone di un appartamento ubicato al secondo piano dello stabile, provocando danni alla parte esterna dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la strada è stata transennata e temporaneamente chiusa al traffico. Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.