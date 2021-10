Vigili del Fuoco Avellino, in pensione l'Assistente Capo Pandiscia Lascia un altro pezzo di storia dei caschi rossi irpini

La grande famiglia dei Vigili del Fuoco di Avellino, dal prossimo primo novembre perderà un'altra importante figura del Comando Irpino, infatti l'Assistente Capo Annamaria Pandiscia, dopo più di 40 anni di servizio, sarà collocata a riposo per raggiunti limiti di età. Per il Comandante Ing. Mario Bellizzi, cresciuto in questo Comando, tanti sono i ricordi legati ad Annamaria, che ha lavorato sempre con discrezione e disponibilità, garantendo un costante apporto a tutto il personale. Con Lei lascia il servizio un altro pezzo di storia dei Vigili del Fuoco di Avellino, avendo fatto parte di quella generazione di impiegati amministrativi che ha interpretato il proprio lavoro con serietà e instancabile dedizione. Ad Annamaria vanno i migliori auguri di meritato riposo da parte del Comandante e di tutto il personale operativo ed amministrativo.