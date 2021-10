Avellino, sit in e cori dei No Green Pass: Basta dittatura, vogliamo libertà Canti e slogan dei manifestanti ieri sera anche ad Avellino dei No Pass

I no green pass sono scesi in piazza anche ad Avellino, tra cori e proteste contro il passaporto vaccinale obbligatorio, in vigore anche sui luoghi di lavoro dallo scorso 15 ottobre, e contro il Governo. La manifestazione dei "no green pass" annunciata sui social network ha avuto luogo a Piazza della Libertà, nel centro del capoluogo irpino. Sono stati intonati cori contro la misura del passaporto vaccinale e contro quella che i manifestanti definiscono "una dittatura sanitaria voluta da un regime nazista". In piazza ad Avellino, dopo le manifestazioni di Trieste, Milano, Roma e che hanno avuto luogo in altre città italiane, le parole d' ordine sono le stesse: no all'odiato lasciapassare verde, libertà di vaccinarsi o meno, libertà di lavoro, dimissioni del governo Draghi e del ministro Speranza. I no pass stanno raccogliendo firme in tutta Italia per la presentazione di una legge di iniziativa popolare per "l'abolizione immediata dello stato di emergenza".