Avionica lascia la Casina: è scontro con il sindaco Clima acceso al confronto tra il primo cittadino e l'associazione culturale

Erano prevedibili momenti di tensione al confronto, molto acceso, tra l'amministrazione comunale e i ragazzi di Avionica Jump. L'associazione, il prossimo 31 ottobre, dovrà lasciare i locali della Casina del Principe al Corso Umberto I e non c'è ancora una sede adeguata per continuare le loro attività.

“Musica, arte, aggregazione, socialità tutto questo - dicono - è stata la casina negli ultimi anni linfa per i giovani, spazi vitali che hanno permesso a tanti ragazzi di creare un luogo di cultura. Ora sfrattandoci c'è il rischio di non poter proseguire questo percorso e soprattutto si potrebbe esporre la struttura all'incuria e al degrado e al vandalismo, come già avvenuto troppe volte per l'ex Eliseo.

“L'obiettivo di quest'incontro è far rendere conto all'Amministrazione cosa abbiamo fatto qui in questi anni – spiega il presidente Luca Cioffi - Noi crediamo che sia un valore aggiunto per la città, un patrimonio che non dovrebbe essere disperso. Noi vorremmo rimanere qui perchè per questa struttura abbiamo speso risorse e sudore ma, detto questo, la nostra esigenza principale è avere uno spazio dove poterci esprimere. Chiediamo un confronto con le realtà che fanno cultura in città partendo dal presupposto che quando i luoghi della cultura sono chiusi sono esposti al deterioramento, materiale e non solo. Qui alla Casina abbiamo fatto esattamente il contrario. Abbiamo mantenuto vivo uno spazio per non farlo morire come tante altre strutture in questa città. Vedere tante scatole vuote è triste perchè ci sono decine di ragazzi che vorrebbero nella loro città spazi creativi e invece sono costretti ad andarsene.

Il sindaco Festa e l'assessore Stefano Luongo, dal canto loro, hanno garantito che questa esperienza continuerà. L'idea è trasferire le attività e creare una vera e propria cittadella dei giovani al centro sociale Samantha Della Porta per non disperdere il lavoro fatto fin qui. Ma da Festa non una parola su quale sarà il futuro della Casina molto probabilmente diventerà un incubatore di eventi ricompreso nella fondazione di partecipazione per la cultura. “L'esperienza di Avionica è stata molto interessante e merita un luogo adeguato per poter continuare – le parole del primo cittadino - Per il Samantha Della Porta abbiamo un progetto molto ambizioso. Del futuro della Casina ne parleremo più avanti – chiosa Festa – e nelle sedi opportune.