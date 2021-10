Conservatorio, il Coro Femminile chiude l'Autunno del Cimarosa Dal 31 ottobre via alle celebrazioni per i 50 anni di attività

Con un omaggio ai compositori dell’800 e de ‘900 si chiude la lunga rassegna concertistica de «L’Autunno del Cimarosa».

Ad aprire il cartellone, lo scorso 9 settembre, è stato l’Ensemble Moderno del Cimarosa, con l’omaggio a Stravinsky e Berio. A chiudere la stagione sarà il Coro Femminile da Camera.

Venticinque i concerti, che in questi due mesi hanno fatto registrare, dopo l’emergenza pandemica, una graduale ripresa della partecipazione di pubblico, con il Conservatorio di Avellino che ha ospitato artisti di fama internazionale come Stefano Di Battista, Mariano Rigillo, Marco Momi e Anna D’Errico.

«Dalla Festa della Musica ad oggi - affermano il presidente Achille Mottola e il direttore Maria Gabriella Della Sala - ci siamo sforzati di riportare in presenza l’attività didattico-formativa e la produzione artistica che ne deriva, utilizzando la mission del Conservatorio come strumento di rinascita. I concerti e la fruizione dal vivo della musica è un’esperienza irripetibile e il nostro Conservatorio ha affrontato con coraggio, determinazione e rispetto delle norme questa sfida, portando la musica sul territorio e utilizzando tutti gli spazi del campus Conservatorio. Territorio e musica, binomio per rinascere dalla pandemia. La cultura, infatti, non è solo veicolo di inclusione sociale, ma è anche, in questo caso, motore di ripresa».

Cinque gli appuntamenti in programma questa settimana. Si parte questa sera (ore 19) con il Duo Pianistico Severac, composto dai maestri Giuseppe Giulio Di Lorenzo e Lorenzo Fiscella, che spazierà dai brani di Alfredo Casella, alle interpretazioni delle composizioni di Vincent d'Indy, Aram Khachaturian e Carlos Guastavino.

«Non solo Piazzolla» è il titolo del concerto del Fairy guitar quartet composto da Francesco Fausto Magaletti, Roberta Mercorio, Giacomo Monteleone e Francesco Smirne, in programma mercoledì 27 (ore 19) con l’arrangiamento per quartetto di chitarre di Gianvincenzo Cresta.

L’atteso appuntamento con il Coro Femminile da Camera del Cimarosa è per giovedì 28 ottobre (ore 19). Sul palco dell’Auditorium «Vitale» ad esibirsi - su testi recitati dall’attrice lucana Caterina Pontrandolfo, con l’accompagnamento del M° Luigi Angelo Maresca e la direzione di Maria Cristina Galasso - saranno: Stefania Acierno, Gaia Ammaturo, Krizia Orrico, Zhao Ziy (soprani I), Miriam Di Sanza, Jessica Penon, Mariagrazia Siniscalchi (soprani II), Antonella Buonocore, Claudia Gaetano, Gerardina Lombardi, Miriam Mucciolo (contralti).

Con il recital pianistico di Angelo Martino, venerdì 29 ottobre, cala il sipario sull’ampio ciclo di concerti de «L’Autunno del Cimarosa». Ma dal 31 si torna in scena per le celebrazioni del 50° anniversario del Conservatorio di Avellino, con il concerto dell’Orchestra Sinfonica, diretta dal Maestro Carlo Goldstein.