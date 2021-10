Lavori sul ponte, mercoledi 27 chiude al transito la Statale 90 delle Puglie Nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00 sarà necessaria l’interdizione al transito

Lungo la strada statale 90/bis “delle Puglie”, sono in corso tra le altre, attività di progettazione per lavori di manutenzione programmata sul ponte ubicato al km 44,200, in provincia di Avellino; per l’esecuzione di alcuni sondaggi di carattere geognostico necessari a tale progettazione si rendono necessarie limitazioni al transito nella tratta compresa tra i territori comunali di Ariano Irpino, Savignano Irpino e Greci. Nel dettaglio, nella giornata di dopodomani – mercoledì 27 ottobre 2021, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00 – è necessaria l’interdizione al transito della SS90/bis tra il km 44,050 ed il km 45,300, in entrambe le direzioni.

Durante la chiusura, per i veicoli provenienti da Benevento deviazione al km 41,400 della SS90/bis e successiva immissione sulla SS90 “delle Puglie” al km 33,780; per i veicoli provenienti da Foggia proseguire sulla SS90 “delle Puglie” fino al km 33,780, svoltare all'intersezione a destra e proseguire fino all'immissione sulla SS90/bis al km 41,400. Inoltre fino al prossimo 29 ottobre è attivo il senso unico tra il km 44,050 ed il km 44,300, nella fascia oraria compresa tre le 8.00 e le 17.00.