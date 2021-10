Commissariamento Piano di Zona, Festa: "Denuncerò penalmente" E sugli scontri sul Raccordo: "Nulla da commentare, solo condannare"

Il paventato commissariamento del Piano di Zona A4 al centro della consueta diretta facebook del lunedì sera del sindaco Festa.

“Siamo in attesa della famigerata delibera. Sono sei giorni che vogliamo conoscerne il contenuto. Questo è un evidente attacco politico. Se dovessero essere interrotti i servizi a causa di questo attacco politico, senza ombra di dubbio, andrò avanti e non mi fermerò al tribunale civile. Non si può giocare sulla pelle della gente che ha bisogno. Io difenderò la mia comunità. Noi i servizi continuiamo ad erogarli ma il commissariamento rischia seriamente di bloccarli. Aspettiamo di prendere visione della nota che impugneremo, poi non esiteremo a denunciare penalmente chi di dovere”.

L'altro tema del giorno sono le violenze del post Avellino-Paganese. “Io non penso che tutta la tifoseria paganese sia da condannare ma chi ha sbagliato va punito - ha dichiarato Festa - Io mi auguro che i responsabili siano individuati e perseguiti. Non lo voglio commentare perché non c’è nulla da commentare, solo condannare”.