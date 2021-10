Oreste Ciasullo a Strasburgo al congresso dei poteri locali e regionali Presente ai lavori nella qualità di membro della delegazione Italiana per il mandato 2021-2026

Oreste Ciasullo ex sindaco di Savignano Irpino, a Strasburgo dal 25 al 28 ottobre per lo svolgimento della 41ma sessione del congresso dei poteri locali e regionali del consiglio d’Europa con presidenza dell’Ungheria. La prossima sessione, la 42.ma, sarà a presidenza Italiana.

Ciasullo è presente e partecipa ai lavori nella qualità di membro della delegazione Italiana per il mandato 2021-2026.

Nella 41ma sessione i temi iscritti in agenda e posti all’ordine del giorno sono in sintesi ed essenzialmente i seguenti: Democrazia, diritti umani, sviluppo economico sostenibile, migrazioni, condizioni di lavoro degli eletti negli enti Locali nel tempo di incitamento all’odio e alle notizie false su interne. Ed ancora: La cooperazione interregionale e transnazionale per una migliore integrazione territoriale in Europa.

L’approvazione dei progetti presentati dai giovani eletti e delegati nel congresso. Apposito punto all’ordine del giorno quello del rilancio post Covid.

Compito inoltre della 41ma sessione è quello di approvare il monitoraggio effettuato sull’applicazione ed il rispetto della carta europea per l’autonomia locale in Spagna, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Cipro ed Albania. Oreste Ciasullo nel quinquennio farà parte della commissione monitoraggio.