Vaccinazioni in Irpinia: somministrate altre 1201 dosi Il punto della situazione nell'ultimo aggiornamento dell'Asl

Vaccinazioni in Irpinia. Il punto della situazione nell'ultimo aggiornamento dell'Asl di Avellino. Nella giornata di ieri 26 ottobre sono state somministrate nei centri vaccinali dell’Asl di Avellino in totale 1201 dosi di vaccino così suddivise:

95 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi, 54 presso P.O. di Ariano Irpino, 168 presso il Centro Vaccinale di Avellino, 53 presso il Centro Vaccinale del Montoro, 93 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita, 67 presso il Centro Vaccinale di Atripalda, 120 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

95 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda, 39 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina, 47 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale, 109 presso il Centro Vaccinale di Montella, 42 presso il Centro vaccinale di Bisaccia, 69 presso il Centro vaccinale di Lioni, 150 a domicilio.

Si prosegue intanto con l'Open Day partito stamane alle 8.00, fino alle 14.00.

I centri vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi e la terza “dose booster” per odontoiatri, operatori di studio e delle farmacie, volontari impegnati in attività sanitarie, oltre alle categorie già invitate come medici, personale sanitario e soggetti fragili. L’accesso avverrà in modalità open-day, nelle fasce orarie indicate. Il personale dei punti vaccinali è autorizzato a chiedere l’esibizione del tesserino di iscrizione all’ordine ai fini della regolamentazione degli accessi. La dose booster può essere somministrata ad almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Oggi saranno attivi i centri vaccinali di: Atripalda, Ariano Irpino (Vita), Avellino (Paladelmauro), Lioni, Grottaminarda, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefalcione, Montoro,Mugnano del Cardinale, Vallata

Domani 28 ottobre 2021 sarà la volta di: Atripalda, Avellino (Paladelmauro), Bisaccia, Cervinara, Lioni, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Moschiano, Monteforte Irpino, Montefalcione, Montoro