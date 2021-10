Incubo Covid a Cervinara: screening di massa per 130 tra prof e studenti Tra i positivi una insegnante non vaccinata. Anche a Contrada tre classi isolate e 70 test da fare

Il covid avanza in Irpinia, sindaci in allerta tra focolai nelle scuole e cluster nelle famiglie. Altri 18 casi in provincia di Avellino e a Cervinara, dove domani ci sarà uno screening di massa disposto dall’Asl per il focolaio esploso nell’ic De Sanctis. Drive in di Via San Cosma. Primo screening della comunità scolastica, per bloccare il virus che si è diffuso tra alcuni giovanissimi. “Attendiamo con fiducia l'esito dei tamponi che verranno somministrati agli alunni – spiega Lengua -, insegnanti e personale Ata dell'istituto Omnicomprensivo F. De Sanctis che hanno avuto contatti con i ragazzi risultati positivi nei giorni scorsi. Da una prima, capillare ricostruzione, risultano individuati circa 130 contatti che verranno dall'Asl convocati per domani, divisi in tre gruppi, per essere sottoposti ad esame molecolare”. Ma tra i 18 casi già accertati nel comune caudino ci sono anche adulti non vaccinati. Tra questi una insegnante senza dose. Anche a Contrada un'insegnante è risultata positiva al coronavirus e ben tre classi sono finite in isolamento. “Sono circa 70 gli alunni tra una prima e due seconde medie che sono stati sottoposti a tampone. Oggi avremo l’esito e ci auguriamo che nessun altro ragazzino risulti positivo presso l’ic Ammaturo”. Il covid avanza in Irpinia. Altri 18 casi di contagio, che si sommano ai 25 di ieri. Una escalation che non si arresta e che allarma sindaci e sanitari. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 633 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 18 persone: 1, residente nel comune di Ariano Irpino; 1, residente nel comune di Avella; 4, residenti nel comune di Avellino; 1, residente nel comune di Baiano; 3, residenti nel comune di Cervinara; 1, residente nel comune di Contrada; 1, residente nel comune di Domicella; 1, residente nel comune di Lauro; 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; 1, residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi; 1, residente nel comune di Sirignano; 2, residenti nel comune di Solofra. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. A Cervinara è allerta dopo il focolaio esploso a scuola che preoccupa sindaco e amministratori. Domani screening di massa in paese.