Covid, 56 contagi in 3 giorni in Irpinia. Allerta nei comuni 13 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 505 tamponi effettuati sono risultate positive al covid 14 persone. Risale l'allerta in provincia di Avellino. In tre giorni i positivi sono stati in tutto 56. Un dato che preoccupa amministratori cittadini e sanitari che invitano gli ultimi indecisi della dose a vaccinarsi. Ecco i nuovi contagi comune per comune: 1, residente nel comune di Avellino; 2, residenti nel comune di Baiano; 1, residente nel comune di Bisaccia; 1, residente nel comune di Cervinara; 1, residente nel comune di Cesinali; 1, residente nel comune di Lauro; 1, residente nel comune di Montoro; 1, residente nel comune di Rotondi; 1, residente nel comune di Serino; 3, residenti nel comune di Solofra; 1, residente nel comune di Sperone. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.