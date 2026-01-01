Avellino, uso incauto dei botti: tre le persone ferite lievemente I tre feriti si sono rivolti al presidio ospedaliero di Contrada Amoretta per le cure del caso

di Paola Iandolo

È di tre persone ferite per fortuna leggermente il bilancio degli incidenti causati dai botti di Capodanno in provincia di Avellino. Nella notte tre le persone che si sarebbero recate al Pronto Soccorso per ricevere cure per le ferite lievi provocate dall'uso incauto dei botti e dei pirotecnici accesi allo scoccare della mezzanotte. Un bilancio per fortuna senza gravi conseguenze per le tre persone che si sono rivolte al presidio ospedaliero di Contrada Amoretta nelle ore successive alla mezzanotte

Il numero più consistente si registra tra Napoli e provincia con 57 feriti. In quaranta sono stati già dimessi. Preoccupante il dato che tra questi ci siano anche undici minorenni. Mentre a Benevento non si sono registrati feriti. Otto le persone ferite nel Casertano. Tutti maggiorenni, il più grave è ricoverato in prognosi riservata e rischia l’amputazione di un arto. Cinque le persone che hanno fatto ricorso a cure mediche nel Salernitano. Dei due, una in condizioni più gravi – perderà alcune dita – a Eboli.