PD: Marco Alaia e Pellegrino Palmieri candidati alla segreteria irpina Confermata la finestra 10-31 gennaio per i congressi cittadini e quello provinciale

Il 2026 per il PD irpino si apre con le due candidature alla segreteria provinciale. Sono scaduti i termini per la presentazione con le relative liste degli ottanta componenti per l’assemblea provinciale. Alle 18 di martedì, termine ultimo, sono state depositate due candidature, quella di Marco Santo Alaia con la lista "Tempi Nuovi" e quella di Pellegrino Palmieri con la lista "Radici e Futuro". "La commissione provinciale per il congresso, organismo chiamato a garantire il corretto svolgimento della fase congressuale, presieduta da Rosanna Repole, si è aggiornata per la necessaria verifica sulle iscrizioni dei sottoscrittori e dei delegati. - si legge nella nota ufficiale del Partito Democratico - All’esito di questa procedura saranno rese note le liste presentate a sostegno delle due candidature alla segreteria provinciale. Confermata, infine, la finestra temporale tra il 10 e il 31 gennaio prossimi, periodo entro il quale dovranno necessariamente svolgersi i congressi cittadini e quello provinciale".