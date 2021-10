"Ai funerali di Gennaro Bellizzi il Gonfalone della città di Avellino" Il sindaco di Avellino: perdiamo un riferimento professionale e sportivo

“A nome personale e dell’Amministrazione Comunale di Avellino esprimo dolore e vicinanza ai familiari per l’improvvisa scomparsa del dottore Gennaro Bellizzi. Al di là dell’attività professionale, caratterizzata dalla superlativa umanità, il dottore Bellizzi ha contribuito sempre alla crescita sociale della comunità avellinese. Inoltre, ha sempre rappresentato un appassionato e competente riferimento per tutto il mondo sportivo del nostro territorio. Un contributo di azioni concrete e di idee, che hanno confermato quanto fosse forte il suo attaccamento per la città e per l’Irpinia. Domani, ai funerali, sarà presente il Gonfalone del capoluogo”. E’ quanto dichiara il sindaco di Avellino, Gianluca Festa.