Legambiente Avellino in diretta con Glasgow per parlare di clima Da domenica 31 ottobre a venerdì 12 novembre i leader mondiali a Glasgow per la Cop26

"Da domenica 31 ottobre a venerdì 12 novembre a Glasgow, si giocherà la partita più importante del secolo per l’intera Umanità. I leader mondiali sono chiamati nell’ambito della Cop26, a illustrare i propri piani di riduzione delle emissioni di gas serra. I prossimi 8 anni saranno cruciali nella lotta al cambiamento climatico, è necessario limitare i danni che già oggi sono sotto gli occhi di ognuno di noi e per riuscirci, dobbiamo contenere la temperatura globale ben al di sotto dei 2°, possibilmente entro 1,5° rispetto ai livelli pre industiali. Le premesse non sono delle migliori, molti Paesi fingono di aver acceso i riflettori sulla questione ambientale, ma continuano a finanziare industrie e multinazionali che distruggono il Pianeta. Non possiamo permetterci di fallire, per questo motivo terremo gli occhi ben incollati sulle loro decisioni e faremo capire loro, che non ci accontenteremo di vuote promesse. Sabato 6 novembre alle 11 saremo in collegamento in diretta sulla pagina facebook Legambiente Avellino – Alveare, con una delegazione da Glasgow per discutere insieme delle novità più importanti".