Ariano: nessun ferito da botti, detenuto in cardiologia e zero nascite Il bilancio di capodanno dall'ospedale Frangipane-Bellizzi

Nessun ferito da botti nell'arianese. E' questa la prima buona notizia del 2026. A confermarlo è il medico di turno in pronto soccorso al Frangipane-Bellizzi, Patrizia Savino. "E' stara una notte tranquilla". Si conferma dunque almeno qui l'andamento degli ultimi anni.

E questo nonostante si sia sparato ovunque per salutare l'ingresso del nuovo anno in barba ad ogni ordinanza.

Residui di petardi sono presenti lungo strade e aiuole. L'invito che viene rivolto soprattutto ai bambini è di non rimuoverli e maneggiarli.

Ma del resto sarebbe stato umanamente impossibile vigilare in ogni casa o locale pubblico. Tra gli accessi in pronto soccorso un detenuto del carcere Campanello, ricoverato in cardiologia piantanato dalla polizia penitenziaria. Carmen Grasso con la gentilezza di sempre ci smista dal centralino la nostra consueta chiamata annuale in pediatria, dove ci risponde cordialmente il medico di turno.

Nessuna nascita nè prima nè dopo la mezzanotte. L'ultima risale a qualche giorno fa. Gran pienone in tutti i locali. Si è ballato fino all'alba. Tutto è avvenuto con moderazione. Non ci sono stati fortunatamente incidenti. Strade ghiacciate in molti tratti ancora ora ma tempestivamente cosparse di sale nei punti più critici.

All'altezza di località Foresta incontriamo un mezzo di Irpiniambiente. Si lavora anche oggi.

Nei Comuni serviti saranno effettuate esclusivamente le raccolte di: frazione organica (umido)

rifiuti indifferenziati. Solo nei casi in cui tali raccolte sono previste dal calendario comunale in vigore.

Le altre frazioni di rifiuto: (vetro, carta, plastica e metalli) non dovranno essere conferite se il giorno di raccolta coincide con le festività indicate e dovranno essere esposte nel primo turno utile successivo.