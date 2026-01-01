Avellino: via al 2026, le priorità nella sessione invernale di calciomercato Sabato 10 (ore 15) la prima di due gare casalinghe consecutive per i lupi

Via al 2026, ore di riposo per l'Avellino che sabato riprenderà la preparazione verso la prima sfida nel nuovo anno, verso due match casalinghi consecutivi. Sabato 10 la Sampdoria, sabato 17 la Carrarese: ripartenza con punti pesanti in palio per i lupi contro due squadre alle spalle, rispettivamente a -5 e a -2 dai biancoverdi all'alba del 2026 e a un turno dal giro di boa. Tra poche ore inizierà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato e l'Avellino ha già definito la prima operazione in entrata nel mese di dicembre. Marco Sala ha raggiunto l'Irpinia nei giorni scorsi seguendo Avellino-Palermo dalla Tribuna Terminio. Equilibrio tra ingressi e uscite per il direttore sportivo Mario Aiello: pronte le cessioni di Antonio De Cristofaro, in prestito al Latina, e di Sonny D'Angelo a titolo definitivo al club pontino. Matteo Marchisano vivrà la seconda parte della stagione con il Giugliano. Anche l'esterno ex Cavese saluterà la società irpina con un'operazione a titolo definitivo. Emmanuel Gyabuaa farà rientro all'Atalanta dopo un girone d'andata con il 4 per cento di minuti giocati (cinque presenze per un totale di 64 minuti). Prima la difesa e il centrocampo nell'ottica di gestione tra under e over per motivi di lista, poi l'attacco: da Facundo Lescano a Giuseppe Panico è pronto il restyling anche per il reparto avanzato.