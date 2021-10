La rinascita del "gigante malato" tra svolta e scetticismo Si apre la fase 2 per il rilancio del Mercatone. Uffici, asilo nido e laboratorio di analisi

A quasi un anno dall'apertura del supermercato il centro Vivendi è chiamato a decollare definitivamente per rilanciare l'ex Mercatone e la zona della Ferriera.

Almeno queste sono le intenzioni dell'amministrazione comunale che ha approvato in giunta gli indirizzi per l'utilizzo di una parte della struttura di circa 750 metri quadri.

L'esecutivo Festa ha dato mandato al Segretario Generale e al Dirigente del Settore Patrimonio per la sottoscrizione di eventuali contratti di locazione da stipulare utilizzando come riferimento per la determinazione del canone i parametri al metro quadro fissati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Tutti i costi da sostenere per l’allaccio ed il pagamento delle utenze nonché le spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria dei locali concessi in locazione saranno a carico del locatario.

Sul versante di via san Leonardo sette stanze ospiteranno uffici comunali, sull'altro lato ci sono i vani destinati all'asilo nido comunale in arrivo anche un laboratorio di analisi.

Un progetto che prevede anche altri negozi per dare un respiro finalmente ampio al “gigante malato” di Avellino dopo anni di abbandono, degrado ed eventi luttuosi. “L'area è già in parte al servizio della città con due parcheggi per complessivi 100 posti – ci racconta la gente - Ora bisognerà fare quello scatto in avanti che permetterà anche alla zona di ripopolarsi”.

Ma tra commercianti e residenti della zona c'è anche chi resta scettico sull'effettiva bontà della riqualificazione “Troppe incompiute in questa città, basti pensare al Tunnel. Speriamo davvero che questo progetto così ambizioso decolli ma le perplessità restano”.