Covid Irpinia, contagi in risalita. Ognissanti: stop ai vaccini fino a martedì Hub chiusi per le feste in Irpinia. Allerta in molti comuni

Il covid avanza in Irpinia, ma si ferma la campagna vaccinale dell'Asl di Avellino. Chiusi i 12 hub sparsi in provincia per il Ponte di Ognissanti. Per oggi, domenica e lunedì stop alla somministrazione delle terze dosi. Intanto negli scorsi giorni il dato della campagna conferma il recupero di molti indecisi del siero. Numerose le prime dosi inoculate a che ha tentennato in questi mesi. L'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, scattato dallo scorso 15 ottobre, ha impresso una svolta decisiva nella campagna dell'Asl di immunizzazione della popolazione. Intanto sono altri 31 i positivi accertati. Dopo il focolaio esploso a scuola a Cervinara sono arrivati i risultati sullo screening di massa su 107 tra prof, personale ata e alunni. Altri otto i casi accertati e il sindaco, per fermare il contagio, ha predisposto isolamenti a raffica per molte famiglie e ha bloccato la manifestazione Cervinara in Castagna. “Siamo in costante contatto con l'Asl di Avellino - spiega il sindaco Lengua -. per impedire una maggiore circolazione del virus, preservando in tutti i modi la possibilità di far visita ai nostri cari defunti dobbiamo sospendere la manifestazione Cervinara in Castagna”. Intanto l’allerta è alta anche in altri comuni dove da giorni si registra una decisa risalita dei casi di contagio. Nelle scorse oresu 656 tamponi effettuati sono risultate positive al covid 31 persone. Ecco i dati comune per comune: 2 ad Avella; 4 ad Avellino; 3 a Baiano; 8 a Cervinara; 1 caso per comune tra Mercogliano, Montefredane, San Martino Valle Caudina, Sant’Angelo dei Lombardi. Summonte, Sperone. 4 i casi accertati nel comune di Rotondi e altri 4 a Solofra. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.