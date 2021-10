Pdz. Festa a De Luca: "Qui nessuno dorme in piedi. Pensi a caso coop a Salerno" Il sindaco di Avellino: Molto grave cosa accade a Salerno

Sul caso Piano Di Zona ad Avellino è scontro aperto tra il presidente De Luca e il sindaco di Avellino Gianluca Festa. Stamane a San Martino Valle Caudina, il governatore De Luca alla domanda dei cronisti sul commissariamento del Piano di Zona di Avellino ha risposto: “Gli ambiti di zona devono traferire le risorse ai cittadini, se per conflitti o incapacità amministrativa si dorme all’in piedi è chiaro che dobbiamo evitare di perde i soldi”. Poche ore dopo è arrivata la risposta del sindaco di Avellino: "Ho appreso dalla stampa le dichiarazioni del Governatore sulla vicenda del Piano di Zona di cui Avellino fa parte - spiega Festa -. Devo immaginare che siano frutto di una profonda competenza relativa al mondo delle politiche sociali e, probabilmente, anche alla galassia delle cooperative. Al riguardo al Presidente suggerisco, sommessamente, prima di occuparsi di noi, di seguire con attenzione quello che si sta verificando a Salerno. Potrebbe scoprire cose interessanti su quello che avviene da quelle parti, in questo settore. Ad ogni modo, in relazione al contenuto delle sue affermazioni, escludendo convintamente e motivatamente che qui si dorma in piedi, ritengo che sia molto meglio quello che accade qui, che quello che sta emergendo a Salerno, nell'inchiesta che brillantemente stanno seguendo il Questore, Ficarra, ed il capo della Digos, Castello, dalla quale mi pare emergano numerosi nomi eccellenti".